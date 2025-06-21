فينيسيوس يثير رعب جماهير ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، رعب مشجعي الميرينجي خلال الساعات الأخيرة.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، أجرى فينيسيوس تغييرًا في ملفه الشخصي لحسابه على شبكة “إنستجرام” بالأمس، مما أثار العديد من الشكوك والتكهنات بشأن مستقبله.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فينيسيوس حذف كلمة لاعب في ريال مدريد عقب التغيير الأخير في حسابه.

يذكر أن فينيسيوس جونيور لديه عقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027.

وأكدت العديد من التقارير أن فينيسيوس اتفق على تجديد عقده مع ريال مدريد، ومن المنتظر أن يتم التوقيع والإعلان الرسمي عقب بطولة كأس العالم للأندية.

وارتبط فينيسيوس كثيرا بالانتقال إلى الدوري السعودي، لا سيما أنه حصل على عروض مغرية من دوري روشن تصل إلى مليار يورو.