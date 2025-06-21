فلكيًا.. الصيف يبدأ اليوم والانقلاب الصيفي يحل خلال ساعات

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدأ فصل الصيف رسميًا اليوم السبت، 21 يونيو 2025، معلنًا انتهاء فصل الربيع الذي استمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة، ويستمر الصيف هذا العام 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة، وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ويتزامن ذلك مع حدوث الانقلاب الصيفي، والذي يمثل ذروة فصل الصيف فلكيًا في نصف الكرة الشمالي، ويعد هذا اليوم الأطول نهارًا خلال العام.

تفاصيل الانقلاب الصيفي

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور أشرف تادرس، أن الانقلاب الصيفي يحدث عندما يميل النصف الشمالي من الأرض نحو الشمس بزاوية 23.5 درجة، وهي أقصى درجة ميل للأرض، حيث تصل الأرض إلى أبعد نقطة عن الشمس في النصف الأول من مدارها.

وأشار تادرس إلى أن الشمس تكون عمودية تمامًا على مدار السرطان (23.5 درجة شمالًا)، مما يجعل هذا اليوم ذروة فصل الصيف من الناحية الفلكية، حيث يبلغ النهار أقصى طوله، وتكون مدة سطوع الشمس حوالي 14 ساعة، ويكون ظل الإنسان في وقت الظهيرة هو الأقصر على مدار العام.

ذروة الصيف لا تعني أشد أيام السنة حرارة

وأضاف تادرس أن مصطلح “ذروة الصيف” لا يعني بالضرورة أنه أكثر أيام السنة حرارة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تتأثر بعوامل الطقس داخل الغلاف الجوي، وهو ما يدخل في اختصاص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما الظواهر الفلكية فهي متعلقة فقط بحركة الأرض حول الشمس.