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من الصعب الحكم علي ريبيرو حاليا

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من الصعب الحكم علي ريبيرو حاليا

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عدن - ياسمين عبد العظيم - أشار وليد سليمان، لاعب السابق، إلى أنه من الصعب الحكم على الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي في الوقت الحالي.
وقال وليد سليمان في تصريحات عبر برنامج “الكابتن” المذاع على قناة “DMC”، إنه من الصعب الحكم على ريبيرو حاليًا ولسه قدامه وقت، مثل التعاقد مع لاعبين، والحكم عليهم بعد أكثر من مباراة، وتوقيت تواجده صعب بكل تأكيد”.

وأضاف وليد سليمان، أن إهدار تريزيجيه لركلة الجزاء ضد إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية لها تأثير كبير على أداء اللاعب في المباراة الثانية ضد بالميراس.
وأكمل: “إضاعة تريزيجيه لركلة الجزاء في المباراة الأولى ضد إنتر ميامي أثرت على أدائه وتركيزه في المباراة الثانية ضد بالميراس، والتركيز العالي قد يؤثر على اللاعب”.

وتابع: “إنتر ميامي فريق كبير، والبعض قلل منه وهو ما منح لاعبي الأهلي فكرة أنك قادر على الفوز في المباراة الأولى بـ 3 أو 4 أهداف، والأهلي قدم شوطا أول قويا، وأتمنى الفوز فى المباراة الأخيرة ضد بورتو”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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