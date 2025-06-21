عمرو أديب لجمهور الزمالك: “الأهلي نجم في كوكب تاني.. وإحنا بنشوي درة”

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة طريفة إلى جماهير نادي الزمالك، وذلك في أعقاب تفاعلهم مع خسارة النادي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي وتعادله مع إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية.

“أخوك الأهلاوي نجم في كوكب تاني”

وقال أديب خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة MBC مصر مازحًا: “همسة في أذن المواطن الزملكاوي… إحنا عملنا إيه؟ إحنا قاعدين هنا في الساحل، على الأقل أخوك بتاع النادي الأهلي نجم، في كوكب تاني يعني”.

“فيه واحد بيجري جنب ميسي”

وأضاف ساخرًا: “على الأقل فيه واحد بيجري جنب ميسي، مش قاعد بيشوي كباب وكفتة، فاهدوا شوية كده. ليه محسسني إن الزمالك حقق إنجاز؟ لا، مفيش إنجاز، إحنا قاعدين بنشوي درة.”

واختتم أديب رسالته بروح تجمع الدعابة بالواقعية، قائلًا: “فهمسة للمواطن الزملكاوي: احترم الناس اللي وصلت، الأهلي عنده لاعب بيشارك في بطولة عالمية.”

الأهلي يسقط أمام بالميراس ويُشعل صراع المجموعة

وتعرض النادي الأهلي لهزيمة بهدفين دون رد أمام بالميراس البرازيلي، في اللقاء الذي أُقيم مساء الخميس على ملعب “ميتلايف” بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

إنتر ميامي يعقّد الحسابات بالفوز على بورتو

وفي نفس المجموعة، فاز فريق إنتر ميامي الأمريكي على بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط، ويُشعل الصراع على بطاقتي التأهل لدور الـ16.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية:

بالميراس – 4 نقاط

إنتر ميامي – 4 نقاط

بورتو – 1 نقطة

الأهلي – 1 نقطة

عن البطولة

تُقام البطولة لأول مرة بنظام موسّع يشبه كأس العالم للمنتخبات، بمشاركة 32 فريقًا موزعين على 8 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16 بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.