شكرا لاهتمامكم بخبر صدام بين إيران وإسرائيل بمجلس الأمن.. اتهامات وتعهد بمواصلة التصعيد والان مع التفاصيل



اشتبك سفيرا إيران وإسرائيل لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، فاتهم كل منهما الآخر بانتهاك القوانين الدولية وتعهدا بمواصلة تصعيدهما.

ومع دخول الصراع بين إسرائيل وإيران أسبوعه الثاني، عقد المجلس اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني إن إيران ستواصل «ممارسة حقها في الدفاع عن النفس»، طالما دعت الحاجة إلى ذلك، متهماً إسرائيل وحلفاءها بانتهاك القانون الدولي بمهاجمة إيران، داعيا في الوقت نفسه المجلس إلى التحرك.

واتهم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي تحدث مباشرة بعد إيرفاني، السفير الإيراني بـ«لعب دور الضحية».

وتساءل: كيف تجرؤ على مطالبة المجتمع الدولي بحمايتك من عواقب أجندتك الإبادة الجماعية؟ أنت لست ضحية. أنت لست دبلوماسيًا. أنت ذئب متنكر في زي دبلوماسي، وقد انتهى بنا المطاف إلى التظاهر بخلاف ذلك.

وقال دانون: «لن تتوقف إسرائيل. لن تتوقف حتى تفكيك التهديد النووي الإيراني، ولن تتوقف حتى نزع سلاح آلتها الحربية، ولن تتوقف حتى يصبح شعبنا وشعبكم آمنين»، مضيفًا أن هجوم إسرائيل شُن في «الفرصة الأخيرة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية».

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الصراع بين البلدين قد يتصاعد بسرعة، وحثّ على ضبط النفس. قائلا: «إن اتساع نطاق هذا الصراع قد يُشعل فتيل حرب لا يمكن لأحد السيطرة عليها. أناشد وقف القتال والعودة إلى مفاوضات جادة».

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