وكيل ليفاندوفسكي يلمح لإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - ألمحت الوكالة المسؤولة عن إدارة أعمال روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، إلى إمكانية انتقال المهاجم البولندي إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت وكالة GOL INTERNATIONAL، في تصريحات نقلتها صحيفة “الرياضية”: “لا توجد محادثات جارية مع أي نادٍ سعودي في الوقت الراهن، لكن من المحتمل أن نشهد انتقال ليفاندوفسكي إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال العام المقبل”.

ورغم بلوغه 36 عامًا، لم يتم التطرق إلى مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة أو موقف تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بعد أن أمضى ثلاثة مواسم بقميص الفريق الكاتالوني.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة، شارك النجم البولندي في 147 مباراة بجميع المسابقات، أحرز خلالها 101 هدف وصنع 20 آخرين.

يأتي هذا في ظل اهتمام متزايد من أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع نجوم عالميين، حيث أصبحت الوجهة جذابة للاعبين الكبار بفضل العروض المالية الضخمة والطموحات الرياضية المتزايدة.