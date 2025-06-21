عدن - ياسمين عبد العظيم - انهيار ثلاثة عقارات بحدائق القبة، يواصل فريق حياة كريمة متابعة عمليات الإنقاذ التي تتم من قبل فريق الإنقاذ بمديرية أمن القاهرة لضحايا ٣ عقارات انهارت بمنطقة حدائق القبة من موقع الحادث،

5 وفيات و12 ناجيا.. تفاصيل جهود رفع أنقاض حدائق القبة حتى الآن

وقد سجلت متابعة فريق حياة كريمة آخر إحصائيات عن حصيلة الوفيات والمصابين الذين تم انتشالهم من أسفل الأنقاض والتي شملت:

أولًا – خمس حالات وفاة.

ثانيًا – ١٢ ناجيًا ومصابين وتم نقلهم إلى مستشفى الزيتون.

ثالثًا – إخلاء خمس عقارات مجاورة للمنازل المنهارة.

وقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال جثمان “خياط” ظل عالقًا داخل ورشته تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة لعدة ساعات.

كما نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في استخراج 8 أشخاص أحياء من أسفل عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارٍ البحث عن مفقودين أسفل أنقاض العقارات.