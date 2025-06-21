أحمد سعد بعد الحادث: “ربنا بيختبرني بعد ما رجعت من الحج”

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان أحمد سعد عن تعرضه لحادث سير خطير، خلال قيادته سيارته الجديدة بصحبة أولاده، بعد ساعات فقط من شرائها، حيث اصطدمت به مقطورة نقل ما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل.

“كنت بفرّح ولادي وطلعت من المعرض على الحادثة”

وقال أحمد سعد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”: “أنا عارف إن العين بتيجي للعربية بعد الشراء، كنت بجربها ومعايا أولادي بفرّحهم، وطلعت من المعرض على الحادثة، ومقطورة نقل طيّرتني”.

وأضاف: “العربية كانت لسه من غير نمر ولا متأمَّن عليها، وحاسس إن ربنا بيختبرني بعد ما رجعت من الحج.”

منشور أحمد سعد

“الحمد لله.. أنا وأولادي وزوجتي بخير”

وكان سعد قد نشر صورة لسيارته المتضررة عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، وعلّق عليها قائلًا: “لله ما أعطى ولله ما أخذ.. كنت بجرب العربية ورايح أعلّق نمرها، لكن حصل لي حادث، والحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير.”

عودة قوية بعد الحج.. أحمد سعد يشعل الساحل الشمالي

رغم الحادث، استأنف أحمد سعد نشاطه الفني سريعًا، حيث أحيا أولى حفلاته بعد عودته من الحج في الساحل الشمالي، ضمن حفلات عيد الأضحى 2025.

وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، منها: “إيه اليوم الحلو ده”، “يا ليالي”، “وسع وسع”، و”مفتقدني”.

وجاء الحفل بعد تساؤلات أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية اعتزال سعد الغناء، عقب تداول صور له من الأراضي المقدسة، إلا أن ظهوره الفني السريع حسم الجدل مؤكدًا استمراره في مسيرته الغنائية.

رحلة روحانية في المدينة المنورة

وكان الفنان قد نشر عبر حسابه على “إنستجرام” مقطع فيديو مؤثرًا أثناء زيارته للمسجد النبوي الشريف، ظهر فيه وهو يقرأ القرآن الكريم داخل المسجد، وعلّق قائلاً: “كل التعليم في حتة، وتعليم القرآن في حتة لوحده، ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.. اللهم اجعلنا من أهل القرآن.”

توازن بين الروحانية والفن

يواصل أحمد سعد تقديم صورة متوازنة تجمع بين نشاطه الفني وتوجهه الروحي، وهو ما لاقى إشادة واسعة من جمهوره، معتبرين أن هذا التوازن يعكس نضجًا فنيًا وإنسانيًا، ويمنح مسيرته طابعًا أكثر عمقًا وتأثيرًا.