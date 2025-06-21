بعد الطرد الصادم.. كوكوريا يعاتب جاكسون

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد مارك كوكوريا، مدافع تشيلسي، أن فريقه لم يكن سيئًا في مباراته أمام فلامنجو، رغم الخسارة بنتيجة 1-3، مساء الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريحاته لشبكة “DAZN“، شدد كوكوريا على أن تشيلسي سيطر على مجريات اللعب في فترات طويلة من اللقاء، لكنه افتقد للتركيز في لحظات حاسمة تسببت في تغيير النتيجة.

وقال المدافع الإسباني: “كنا الطرف الأفضل في معظم أوقات المباراة، لكن بعد الهدف الأول لفلامنجو، اشتعلت المدرجات وتلقى الفريق دفعة معنوية قوية، قبل أن نتلقى الهدف الثاني مباشرة.. علينا أن نتعلم من هذه اللحظات”.

وأضاف: “يجب أن نكون أكثر تحكمًا في إيقاع المباراة، وأن نتعامل بهدوء تحت الضغط، لكن الأهم الآن هو الفوز في المباراة المقبلة أمام الترجي، لأنه سيمكننا من التأهل، وهذا هو الهدف الرئيسي”.

وتابع كوكوريا حديثه عن أداء فريقه: “كان بإمكاننا التمرير أكثر والاحتفاظ بالكرة لفترات أطول، لقد لجأنا كثيرًا للعب المباشر وافتقدنا للصبر في بناء الهجمات. سنراجع الفيديو ونحلل الأخطاء، لنظهر بشكل أفضل في المواجهة المقبلة”.

وحول طرد زميله نيكولاس جاكسون، قال: “ما حدث سوء حظ، لقد حاول لعب الكرة لكنه دهس قدم المنافس عن غير قصد. للأسف سنفتقده في المباراة المقبلة. إنه لاعب موهوب، لكن عليه أن يُحسن قراراته في بعض اللحظات. في النهاية، هذه كرة القدم”.