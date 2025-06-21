رابح ماجر: مباراة إنتر ميامي كانت في متناول الأهلي.. وصلاح يستحق الكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد الجزائري رابح ماجر، أسطورة بورتو البرتغالي، أن الأهلي المصري فرّط في فرصة كانت في متناوله لتحقيق الفوز على إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال ماجر، في تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي قدم أداءً جيدًا أمام الفريق الأمريكي، لكنه لم يحسن استغلال الفرص التي أُتيحت له، وهو ما كلفه فقدان نقطتين ثمينتين في بداية مشواره.

وأضاف أن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء المقبل، ستكون في غاية الصعوبة، مشددًا على ضرورة استغلال الفريق المصري لأي فرصة تتاح له أمام المرمى.

وأشار نجم الكرة الجزائرية السابق إلى أن الفرق العربية لم تقدم حتى الآن مستويات مقنعة في البطولة، باستثناء الهلال السعودي الذي خطف الأنظار بتعادله المثير مع ريال مدريد الإسباني.

وفي سياق آخر، عبّر ماجر عن رأيه في سباق الكرة الذهبية، مؤكدًا أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يستحق التتويج بالجائزة، بعدما قدم موسمًا استثنائيًا توّجه بلقب هداف البريميرليج.