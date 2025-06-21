درس كروي اخر تقدمه البرازيل لأوروبا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وصفت صحيفة ماركا الاسبانية الخسارة التي مني بها تشيلسي الانجليزي امام فلامينغو البرازيلي في مونديال الاندية بدرس كروي قدمته البرازيل لأوروبا .

تشيلسي كان متقدما في النتيجة بهدف نظيف قبل ان يخسر بثلاثة اهداف لهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية .

الصحيفة الاسبانية اعتبرت الريمونتادا التي حققها فلامينغو بمثابة درس كروي قدمته البرازيل لأوروبا ممثلة في تشيلسي خاصة ان الهيمنة البرازيلية على المباراة لم تتجسد في نتيجتها النهائية فحسب بل ايضا في مجرياتها و تفاصيلها بعدما بلغت نسبة استحواذ فلامينغو على الكرة 65 % في بعض الاطوار و هي نسبة تؤكد التفوق التكتيكي البرازيلي على نظيره الاوروبي .