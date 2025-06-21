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شكرا لاهتمامكم بخبر ألونسو يستخدم العصى والجزرة مع فينيسيوس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يتبع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد نهجا خاصا مع لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.
أظهر تشابي لـ فينيسيوس عاطفته ، لكنه طلب منه في الوقت نفسه بذل المزيد من الجهد في المباريات القادمة ، مشددا أنه لن يتسامح معه أبدا في أي تقصير.
ألونسو يتبنى نهجا داعما ولكنه صلب ، حيث يظهر تقديرا لموهبته وشخصيته مع الاصرار على تطويره للاستمتاع بأفضل نسخة منه.
كما تحدث المدرب الاسباني مع فينيسيوس وطالبه بتحسين أدائه في التواصل مع زملائه ، واستلام الكرة وايجاد المساحات .
المدرب يدرك تماما بأنه ليس في افضل حالاته البدنية ، لهذا قرر التعامل معه بطريقته الخاصة لاستعادة بريقة من جديد.