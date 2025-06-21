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ألونسو يستخدم العصى والجزرة مع فينيسيوس

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  • ألونسو يستخدم العصى والجزرة مع فينيسيوس 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يتبع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد نهجا خاصا مع لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

أظهر تشابي لـ فينيسيوس عاطفته ، لكنه طلب منه في الوقت نفسه بذل المزيد من الجهد في المباريات القادمة ، مشددا أنه لن يتسامح معه أبدا في أي تقصير.

ألونسو يتبنى نهجا داعما ولكنه صلب ، حيث يظهر تقديرا لموهبته وشخصيته مع الاصرار على تطويره للاستمتاع بأفضل نسخة منه.

كما تحدث المدرب الاسباني مع فينيسيوس وطالبه بتحسين أدائه في التواصل مع زملائه ، واستلام الكرة وايجاد المساحات .

المدرب يدرك تماما بأنه ليس في افضل حالاته البدنية ، لهذا قرر التعامل معه بطريقته الخاصة لاستعادة بريقة من جديد.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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