ألونسو يستخدم العصى والجزرة مع فينيسيوس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يتبع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد نهجا خاصا مع لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

أظهر تشابي لـ فينيسيوس عاطفته ، لكنه طلب منه في الوقت نفسه بذل المزيد من الجهد في المباريات القادمة ، مشددا أنه لن يتسامح معه أبدا في أي تقصير.

ألونسو يتبنى نهجا داعما ولكنه صلب ، حيث يظهر تقديرا لموهبته وشخصيته مع الاصرار على تطويره للاستمتاع بأفضل نسخة منه.

كما تحدث المدرب الاسباني مع فينيسيوس وطالبه بتحسين أدائه في التواصل مع زملائه ، واستلام الكرة وايجاد المساحات .

المدرب يدرك تماما بأنه ليس في افضل حالاته البدنية ، لهذا قرر التعامل معه بطريقته الخاصة لاستعادة بريقة من جديد.