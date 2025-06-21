جدول مباريات اليوم السبت 21 يونيو 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة والمعلقين

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة وجدول المعلقين.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم هذا السبت 21 يونيو/حزيران 2025 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُستكمل منافسات كأس العالم للأندية بمواجهات نارية.

يبدأ اليوم بمباراة بين لوس أنجلوس والترجي ثم مواجهة بين بايرن ميونخ وبوكا جونيورز، أما في المساء فهناك مواجهتين الأولى بين صن داونز وبوروسيا دورتموند وتُختتم الليلة بلقاء بين إنتر وأوراوا ريد دايموندز.

تُقام البطولة هذا العام بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، ما يضيف طابعًا عالميًا فريدًا ويزيد من سخونة المنافسة، خصوصًا مع تواجد أندية بحجم ريال مدريد، مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، إلى جانب أبطال آسيا وإفريقيا.

في هذا التقرير، يستعرض معكم “كووورة” جدول مباريات اليوم السبت 21 يونيو/حزيران 2025 والقنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025؟

أعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

جدول مباريات اليوم السبت 21 يونيو 2025 “21-06-2025”

كأس العالم للأندية 2025 – الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لوس أنجلوس – الترجي 01:00 السعودية DAZN يزيد مواقي بايرن ميونخ – بوكا جونيورز 04:00 السعودية DAZN خالد الغول MBC مصر 2 عبدالله الحربي MBC أكشن صن داونز – بوروسيا دورتموند 19:00 السعودية DAZN خالد الغول إنتر – أوراوا ريد دايموندز 22:00 السعودية DAZN حماد العنزي

جدول مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 – الجولة الثانية