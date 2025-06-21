بشرى لباريس سان جيرمان .. ديمبلي يندمج في التدريبات الجماعية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية ان الجناح عثمان ديمبلي اندمج في التدريبات الجماعية لباريس سان جيرمان مما يؤكد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها مع منتخب الديوك في دوري الامم الاوروبية و اجبرته على الغياب عن مبارتي اتلتيكو مدريد و بوتافوغو .

ديمبلي اكتفى خلال الحصة التدريبية التي اعقبت الخسارة من بوتافوغو البرازيلي بالقيام ببعض التمارين حسب قدرته على التحمل تحت انظار المدرب لويس انريكي .

اندماج ديمبلي في تدريبات الفريق يرفع حظوظ اشراكه في المباراة الثالثة للباريسي في مونديال الاندية ضد سياتل و التي يتعين عليه الفوز بها من اجل ضمان التأهل .