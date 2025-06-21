بث مباشر: اتفرج مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

عدن - ياسمين عبد العظيم - اتفرج بالفيديو البث المباشر لمباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستعد الترجي الرياضي التونسي لمباراته الثانية في كأس العالم للأندية 2025، حيث يواجه لوس أنجلوس على ملعب جيوديس بارك.

ويأتي الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي في المجموعة الرابعة إلى جانب “تشيلسي ولوس أنجلوس”.

الترجي خسر مباراته الأولى أمام فلامنجو بهدفين دون رد، كما تعرض لوس أنجلوس للهزيمة ذاتها أمام تشيلسي.

وتأهل الترجي لمونديال الأندية بنظامه الجديد، بسبب تصنيف الاتحاد الإفريقي ، بينما يتواجد لوس أنجلوس بعد الفوز في الملحق على كلوب أمريكا.

تشكيل الترجي التونسي لمباراة لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الترجي، ماهر الكنزاري، الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3 حارس المرمى بشير بن سعيد الدفاع محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توقاي – محمد أمين بن حميدة الوسط يوسف بلايلي – أونوتشي أوجبلو – خليل القنيشي الهجوم رودريجو رودريجيش – إليس موكوانا – عبد الرحمن كوناتي

تشكيل لوس أنجلوس لمباراة الترجي في كأس العالم للأندية 2025

أما ستيف تشيروندولو، مدرب لوس أنجلوس، فسوف يعتمد على العناصر الآتية: