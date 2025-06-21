القاهرة.. فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية خطوات وكيفية التقديم

عدن - ياسمين عبد العظيم -

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن بدء تلقي طلبات التظلم من نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، ولمدة أسبوعين، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (313) وتعديلاته.

وأكدت المديرية أن تقديم طلبات التظلم سيتم من خلال الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، مع الالتزام بالإجراءات المحددة للتظلمات، التي تشمل سداد الرسوم المقررة، وتقديم الطلبات في المواعيد المحددة.

وتتمنى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مشددة على حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور لمراجعة نتائجهم بكل وضوح وحيادية.