ويليامز ينتظر رد الجميل من بلباو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- لا يزال بند الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز مع أتلتيك بلباو ثابتًا عند 58 مليون يورو منذ تجديد عقده في ديسمبر 2023، والذي يمتد حتى عام 2027.

برشلونة، المهتم بضمه، لا يخطط للتفاوض مع النادي الباسكي بسبب التوترات السابقة بين الطرفين، ويستعد لدفع الشرط الجزائي كاملًا.

ومع ذلك، يسعى اللاعب، عبر وكيله فيليكس تينتا، لإقناع بلباو بتسهيل خروجه عبر السماح بدفع المبلغ على أقساط.

ويأمل ويليامز، الذي اختار البقاء الموسم الماضي مع النادي الباسكي لتحقيق حلم الفوز بالدوري الأوروبي مع بلباو، أن يرد له النادي الجميل بعد إخلاصه، رغم خيبة الإقصاء التي تعرض لها في نصف النهائي أمام مانشستر يونايتد.

برشلونة يتعامل بحذر، لكنه مستعد للتحرك إذا استمر موقف بلباو.