حنان يوسف تنضم لأبطال فيلم ماما وبابا وتجسد دور والدة محمد عبدالرحمن

عدن - ياسمين عبد العظيم - انضمت حنان يوسف مؤخرًا لفريق عمل فيلم ماما وبابا، الذي يقوم ببطولته محمد عبد الرحمن، وتشاركه فيه ياسمين رئيس، تأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي.

وقالت حنان يوسف في تصريح خاص لـ خبر أبيض : انتهيت مؤخرًا من تصوير يوم واحد في الفيلم، وكان يجمعني بـ محمد عبدالرحمن، وأجسد خلال الأحداث دور والدته.

تفاصيل مسلسل صفحة بيضا

وشاركت حنان يوسف مؤخرًا في مسلسل صفحة بيضا بطولة حنان مطاوع، والذي يدور في إطار اجتماعي تشويقي، تقدم حنان خلاله شخصية باحثة وأستاذة جامعية، وتمر حياتها بالعديد من الأزمات، خاصة بعد صراعاتها مع مافيا الأدوية، كما تفقد وعيها في بداية الأحداث وتتقابل مع ميمي جمال التي تحتضنها وتعيش في منزلها لفترة.

والمسلسل مكون من 30 حلقة، وعرض على منصة WATCH IT وقنوات ON، وهو من بطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، نور محمود، مها نصار، أحمد الشامي، أحمد ماجد، حنان يوسف، عمر الشناوي، ميمي جمال، وحسن العدل، والعمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

قصة أشغال شقة

كما شاركت كضيف شرف في مسلسل أشغال شقة جدا الذي عُرض رمضان الماضي، ونجح في تصدر تريند الأعلى مشاهدة عبر منصة اتفرج، كما حصد العديد من ردود الأفعال الإيجابية على السوشيال ميديا، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويأتي استكمالاً لأحداث الجزء الأول من العمل حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، الأمر الذى يدخلهما في العديد من الأزمات، ويلعب هشام ماجد دور الطبيب الشرعي حمدي عبدالرحيم، فيما تجسد أسماء جلال شخصية ياسمين وهي إعلامية وزوجة هشام ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل أشغال شقة جداً

والمسلسل مكون من 15 حلقة، وعرض على قنوات mbc ومنصة اتفرج، بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، أحمد الرافعي، علي صبحي، أحمد عبدالوهاب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، رحاب الجمل، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.