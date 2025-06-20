الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تم تعيين الحكم البرازيلي رامون أباتي حكما لمباراة ريال مدريد وباتشوكا ، وفي الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للاندية.

سيقود أباتي البالغ من العمر 35 عاما مباراته الثانية في بطولة مونديال الاندية بعد فوز مانشستر سيتي على الوداد المغربي 2-0 .

وسيعاونه على خط التماس في ملعب بنك أوف اميركا في شارلوت مواطناه دانيلو مانيس ورافاييل ألفيس ، وسيكون الحكم الرابع هو النرويجي اسبن إسكاس.