شكرا لاهتمامكم بخبر سلطان الجابر في كندا.. شراكة طاقة ذكية ومستقبل صناعي متقدم والان مع التفاصيل



التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”أدنوك” ومجموعة شركاتها، اليوم الجمعة في أوتاوا، مع تيم هودجسون، وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي، وميلاني جولي، وزيرة الصناعة الكندية.

وفقا للحساب الرسمي لشركة “أدنوك” على موقع “إكس”، تم خلال اللقاء مناقشة فرص تعزيز التعاون بين الإمارات وكندا في مجال الكيماويات والغاز والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأهداف المشتركة لتطوير أنظمة طاقة آمنة وموثوقة تدفع النمو الاقتصادي والصناعي.

وترتبط دولة الإمارات بعلاقات متينة مع كندا، وتحرص الإمارات وكندا على توسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ماذا ناقش الدكتور سلطان الجابر في لقائه مع وزيري الطاقة والصناعة الكنديين؟

بحث فرص التعاون بين الإمارات وكندا في مجالات استراتيجية.

مناقشة تعزيز الشراكات في قطاع الكيماويات والغاز.

التطرق إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

التأكيد على أهمية أنظمة طاقة آمنة وموثوقة.

دعم الأهداف المشتركة لتحقيق نمو اقتصادي وصناعي مستدام.

وتشهد العلاقات بين دولة الإمارات وكندا نموا متواصلا على كافة المستويات، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتحرص الدولتين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، لا سيما في ظل وجود فرص وإمكانيات واعدة في أسواق البلدين.

وتنظر دولة الإمارات إلى كندا كشريك اقتصادي وتجاري مهم في أمريكا الشمالية، كما تشكل الإمارات مركزا لوجستيا حيويا للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعمل دولة الإمارات وكندا على تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في السياسات التي تدعم نمو واستدامة اقتصاد الدولتين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي.

وتركز الدولتين على دعم العمل المشترك خلال الفترة القادمة لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتقديم المزيد من الحوافز للشركات والقطاع الخاص في السوقين الإماراتي والكندي، وكذلك مجموعة من مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها في تعزيز التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة والمستدامة.

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