أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة عبدالله عبدالوهاب

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة عبدالله عبدالوهاببعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذن الله المهندس الحاج/ عبدالله عبدالوهاب احمد قاسم بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن .

وفي برقية العزاء التي بعثها الى اولاد الفقيد / ماهر ومراد ومحمود ومنذر ومحمد عبدالله عبدالوهاب ولكافة أفراد الأسرة الكريمة والعزاء موصول لإخوان الفقيد/ احمد ومحمد ونجيب عبدالوهاب احمد قاسم وللاخ الاستاذ المستشار / وليد سعيد الذبحاني واخوانه بمحافظة تعز عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الأليم.

سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".