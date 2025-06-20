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بيلباو يتخلى عن فكرة التجديد لـ نيكو

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد الصحفي ألبرتو سانتاكروز أن نادي اتلتيك بيلباو تخلى عن فكرة تجديد عقد لاعبه نيكو ويليامز .

كان العرض المقدم لـ نيكو يتراوح بين 7- 8 ملايين يورو صافيا في الموسم الواحد وهو اكبر عقد في تاريخ النادي، بالاضافة الى سنوات اضافية وزيادة في الشرط الجزائي بنسبة 50% تقريبا .

 لم يستجب اللاعب لهذا العرض ، في المقابل لن يقبل النادي الحصول على الشرط الجزائي المقرر أن يدفعه برشلونة على دفعات متعددة .

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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