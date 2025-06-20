شكرا لاهتمامكم بخبر سلطان الجابر والعتيبة يناقشان في أمريكا مبادرة الإمارات الاستثمارية والان مع التفاصيل



التقى السفير يوسف مانع العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”أدنوك” ومجموعة شركاتها، مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في البيت الأبيض.

وفقا للحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات في الولايات المتحدة على موقع “إكس”، ناقش الاجتماع مبادرة الإمارات الاستثمارية بقيمة 1.4 تريليون دولار مع الولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

يعكس الاستثمار الإماراتي الضخم البالغ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة لعقود بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتي باتت تركز بشكل متزايد على التقنيات الناشئة.

وتشكل مجالات التعاون في العلوم والتكنولوجيا بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ركنا أساسيا ومتناميا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومؤخرا، توسعت الشراكة بين البلدين لتشمل تقنيات ناشئة حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمّية، والطاقة، ويعكس هذا ثمرة عقود من الشراكة، والثقة المتبادلة بين البلدين.

وتعتمد العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة على المنفعة المتبادلة، حيث تخلق الاستثمارات الإماراتية فرصا للإمارات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية، وللاقتصاد الأمريكي، من خلال توفير الوظائف.

وترتبط دولة الإمارات والولايات المتحدة بصداقة متينة على مدى عدة عقود كانت دولة الإمارات خلالها شريكا موثوقاً للولايات المتحدة.

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