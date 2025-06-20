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الطقس السيئ يؤجل انطلاق الشوط الثاني من مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي

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الطقس السيئ يؤجل انطلاق الشوط الثاني من مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - تأجل انطلاق الشوط الثاني من مباراة بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسبب الطقس السيئ في تأجيل انطلاق الشوط الثاني من المباراة التي انتهى الشوط الأول منها بتقدم بنفيكا 1-0.

وأصبحت مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي، رابع مباراة تتوقف أحداثها بسبب الطقس السيء، وذلك بعد مواجهات صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان الكوري الجنوبي، وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي، والأهلي المصري وبالميراس البرازيلي.

وكان بنفيكا قد تعادل في الجولة الأولى بالبطولة مع بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-2، فيما تلقى أوكلاند سيتي هزيمة تاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني 0-10.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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