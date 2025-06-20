بحضور خيرالله وابو حسين.. مستقبل وطن” يدعم طلاب الثانوية بمراجعات مجانية بزفتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، سلسلة مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة بمركز زفتي، في خطوة عملية لدعم التعليم وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم الدعم العلمي المباشر لأبناء الوطن، في مبادرة جديدة تؤكد التزام الحزب بدوره الوطني والمجتمعي.

جاءت هذه المبادرة تحت إشراف المحاسب محمد عريبي، أمين الحزب بالمحافظة، وبمتابعة ميدانية من النائب محمود ابو حسين، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز زفتي وبحضور الكاتب والإعلامي السيد خيرالله والحاج عادل ابو حسين والأستاذ محمد ابو حويلة معلم اول اللغه العربية ولفيف من القيادات التربوية والحزبية بزفتي، في إطار خطط الحزب لدعم طلاب الثانوية العامة وتهيئتهم لاجتياز الامتحانات بأفضل أداء ممكن.

مراجعات احترافية مع خبراء التعليم

حيث تم تنفيذ المراجعات داخل مقر النائب محمود ابوحسين بقرية شبرا ملس، وسط حضور كثيف تجاوز 100 طالب، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في فعاليات الحزب المجتمعية والتعليمية.

ومن جانبه عبر الكاتب والإعلامي السيد خيرالله عن سعادته بالمشاركة في هذه الفاعلية الوطنية وبالمستوى المتميز للتنظيم والمحتوى العلمي المقدم، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في خدمة المجتمع وتحقيق التكافؤ بين الطلاب، خاصة في قري المركز .

وأوضح النائب محمود ابو حسين، أن الحزب حريص على الوجود الدائم وسط المواطنين وتقديم كل أشكال الدعم الممكن، لا سيما لفئة الشباب والطلاب، الذين يمثلون مستقبل مصر وأملها في البناء والتقدم.

وأشار “ابو حسين ” إلى أن الحزب يواصل تعاونه المستمر مع كل الجهات التنفيذية والتعليمية لتوفير بيئة تعليمية داعمة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تبذله وزارة التربية والتعليم في تيسير الوصول للخبرات التعليمية في مختلف المناطق.

تأتي هذه المبادرة امتدادًا لسلسلة من الأنشطة التي ينظمها حزب مستقبل وطن في جميع محافظات الجمهورية، والتي تتنوع بين القوافل الطبية، والمساعدات الإنسانية، والدورات التدريبية، والدعم الفني والتقني في مجالات متعددة.

وتعكس هذه الجهود النهج الذي يتبعه الحزب بقيادة المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والذي أكد في أكثر من مناسبة أن “الحزب لن يدخر جهدًا في سبيل خدمة الوطن والمواطن، ودعم سياسات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة”.

أصداء إيجابية من الأهالي والطلاب

لاقى تنظيم هذه المراجعات ترحيبًا كبيرًا من أهالي مركز زفتي، الذين عبروا عن امتنانهم للحزب وقياداته، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا لما يجب أن تقوم به الأحزاب الوطنية في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتعليمية الراهنة.

وأشاد الطلاب المشاركون بدورهم بالمحتوى العلمي المقدم، والتنظيم الراقي، مؤكدين أنهم استفادوا بشكل كبير من المراجعات، ووجهو الشكر لحزب مستقبل وطن على هذه المبادرة التي ساعدتهم على المراجعة الفعالة قبيل الامتحانات.