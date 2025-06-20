شكرا لاهتمامكم بخبر طهران مستعدة للتفكير في المسار الدبلوماسي مرة أخرى والان مع التفاصيل



قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عقب لقاء جمعه بوزراء خارجية الترويكا الأوروبية في جنيف، إن بلاده مستعدة للتفكير في المسار الدبلوماسي مرة أخرى.

وأكد عراقجي أن إيران تدعم استمرار المناقشات مع الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن طهران تستعد للقاء مرة أخرى في المستقبل القريب.

ودافع عراقجي عن حق بلاجه في تطوير بنامج نووي سلمي قائلا إنه خاضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية.

والتقى الوزير الإيراني اليوم الجمعة وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في جنيف.

وحضت الدول الثلاث إيران على “مواصلة المباحثات مع الولايات المتحدة” بشأن برنامج طهران النووي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو “نعتقد أنه لا يوجد حل نهائي بالوسائل العسكرية لقضية النووي الإيراني”. ورأى نظيره الألماني يوهان فاديفول أن طهران تبدو “مستعدة من حيث المبدأ لمواصلة المناقشات”.

ودعت الترويكا إيران الى التفاوض “بدون انتظار وقف الضربات” الإسرائيلية، وهو مطلب طهران لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وتجري المباحثات في جنيف وسط تواصل إسرائيل وإيران تبادل القصف، بعدما شنت إسرائيل الجمعة الماضي غارات على مواقع إيران النووية وقتلت علماء وقادة عسكريين.

وتعارض أوروبا دخول الولايات المتحدة على خط العمل العسكري محذرة من تداعيات التحرك على الأمن الإقليمي والتداعيات الاقتصادية المحتملة جراء توسيع الصراع.

وبعد تلويحه بالتدخل العسكري منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة أسبوعين لبحث قراره النهائي بشأن التصعيد العسكري.

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