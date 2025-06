شكرا لاهتمامكم بخبر Il Manchester United mette alla porta Onana: lo vuole il Monaco. E al suo posto si scalda Carnesecchi | Primapagina والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - Porte girevoli tra Premier League e Serie A. Nella rivoluzione programmata dal Manchester United infatti pare non esserci posto per André Onana: il portiere ex Inter infatti non ha convinto neanche Amorim, dopo aver deluso il predecessore ten Hag. Per il camerunense insomma, arrivato a Old Trafford per oltre 55 milioni, le porte del Teatro dei Sogni potrebbero essersi chiuse. Troppo altalenanti le sue prestazioni, troppi errori decisivi, i Red Devils si stanno guardando intorno per sostituirlo e per accogliere le proposte per l’attuale portiere titolare.

È infatti il Monaco che rischia di far partire un domino di portieri. I francesi infatti si sono interessati a Onana e stanno puntando su di lui per affidargli la porta della squadra del Principato che sarà di nuovo impegnata in Champions League. Lontano dalle critiche e dai bassi di Manchester, Onana potrebbe dunque rilanciarsi in Francia in un ambiente di certo meno pesante. Dovesse andare in porto questa trattativa si libererebbe dunque un posto allo United che, ancora una volta, potrebbe rivolgersi all’Italia per mettere, stavolta sì, al sicuro la propria porta.

Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti gli inglesi avrebbero ben in alto nella propria lista il nome di Marco Carnesecchi. Il portiere dell’Atalanta sarebbe l’erede designato di Andre Onana nella speranza che possa far meglio di quanto fatto dall’ex Inter nelle ultime due stagioni. Fresco sposo, Carnesecchi ha richieste anche dall’Italia, dove piace soprattutto a Milan e Roma. E di certo i bergamaschi per privarsene non accetteranno offerte inferiori ai circa 50 milioni di euro che rappresentano la prima richiesta del club. Lo United finora sembra essere intenzionato ad offrire 40, una cifra sì distante ma che comunque potrebbe essere alzata nelle prossime settimane. Carnesecchi ha un contratto fino al 2028 e, sulla carta, non è tra i giocatori cedibili, come Ederson e Lookman. Un’incedibilità questa che però rischia di essere messa a dura prova dall’interesse del Man United.