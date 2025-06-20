ألكاراز يواصل التوهج في كوينز.. وسابالينكا تجتاز اختبار ريباكينا ببرلين

عدن - ياسمين عبد العظيم - واصل الإسباني كارلوس ألكاراز عروضه القوية محققًا انتصاره الـ16 على التوالي في جميع البطولات، بعد تأهله مساء الجمعة إلى نصف نهائي بطولة كوينز (فئة 500 نقطة) المقامة على الملاعب العشبية.

وتغلّب ألكاراز، المصنف الأول في البطولة وحامل لقب نسخة 2023، على الفرنسي آرثر ريندركنيتش، بمجموعتين دون رد بواقع (7-5) و(6-4)، دون أن يواجه أي نقطة كسر للإرسال، ليُعزّز تفوقه في المواجهات المباشرة على الفرنسي إلى (3-0).

وسينتظر ألكاراز في نصف النهائي الفائز من مواجهة الدنماركي هولجر رون والإسباني روبرتو باوتيستا أجوت.

ويخوض النجم الإسباني أفضل سلسلة انتصارات متتالية في مسيرته حتى الآن، انطلقت منذ تتويجه بلقب بطولة روما للأساتذة، ثم بطولة رولان غاروس.

وفي برلين، وضمن منافسات السيدات (فئة 500 نقطة)، نجحت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا، في تجاوز اختبار صعب أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، بالفوز عليها بمجموعتين لواحدة (7-6، 3-6، 7-6)، في مباراة ماراثونية استغرقت ساعتين و42 دقيقة.

وتواجه سابالينكا في نصف النهائي المقبلة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وفي مواجهة أخرى بدور ربع النهائي، انسحبت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الثامنة في البطولة، بسبب الإصابة بعد خسارتها المجموعة الأولى أمام الصينية وانج تشينيو بنتيجة (6-1)، لتبلغ الأخيرة نصف النهائي بانتظار الفائزة من مواجهة الأمريكية أماندا أنيسيموفا والروسية ليودميلا سامسونوفا.