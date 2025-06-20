شكرا لاهتمامكم بخبر دعم بلا أضواء.. نجمات في الظل وراء تألق لاعبي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - “إن ترى عظمة الرجل، فانظر إلى المرأة التي في حياته”.. وإذا أردت أن ترى عظمة لاعب أسطوري متألق، فلا تنظر فقط إلى الألقاب والأرقام القياسية التي حققها، بل انظر إلى المرأة التي في حياته؛ فهي تعكس قوته الخفية، وتساعده على تحقيق المجد.

كثير من اللاعبين يدينون فضل تألقهم إلى زوجاتهم اللاتي وقفن وراءهم في كل لحظة، من تقديم الدعم النفسي، والتحفيز المستمر، وخلق بيئة منزلية مستقرة تساعدهم على تحمل الضغوط.

واذا نظرنا إلى مونديال الأندية 2025، سنجد وقوف العديد من النجمات خلف الكواليس، لا يظهرن تحت أضواء الكاميرات، ولكن دورهن لا يقل أهمية عن أي مدرب أو جهاز فني.

من أندية العالم.. إلى البيوت التي تصنع النجوم

في كل فريق من فرق البطولة، توجد قصص خاصة لنجوم اعترفوا بتأثير زوجاتهم في حياتهم المهنية، بعضهم أكد أن “الاستقرار الأسري” كان مفتاحًا لأفضل موسم في مسيرته، وآخرون أهدوا أهدافهم وكؤوسهم لـ “المرأة التي لم تتخلَ عنهم في البدايات”.

وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أبرز زوجات نجوم كأس العالم للأندية التي تركوا بصمة واضحة في حياة اللاعبين.

ميسي وأنتونيلا

تواجدت أنتونيلا مع ميسي، في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم زوجها في بطولة كأس العالم للأندية، والتي يسعى الأسطورة الأرجنتنية إلى حصدها، بعد غيابه بالتتويج بهذه البطولة العالمية منذ 2016.

لم يكن دعم أنتونيلا لميسي وليد اللحظة، بل هو امتداد لقصة حب طويلة بدأت منذ الطفولة، فهي ليست فقط شريكة حياته اليوم، بل كانت دائمًا إلى جانبه، تسانده وتدعمه في كل خطوة من مسيرته.

الأسطورة ليونيل ميسي روى في أكثر من لقاء كشف كيف بدأت حكايتهما، حين كان لا يزال طفلًا صغيرًا يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم، في أحد الأيام، أمسك ورقة وقلم، وكتب رسالة إلى أنتونيلا، “يومًا ما، سنتزوج”.

ميسي وأنتونيلا

مرت السنوات، وكبر الحلم، وحقق ميسي المجد في الملاعب، لكنه لم ينس ذلك الوعد الطفولي، حتى أصبحت قصة عظيمة للجميع حول العالم.

ميسي وأنتونيلا

سواريز وصوفيا بالبي

لعبت صوفيا بالبي، زوجة النجم الأوروجوياني لويس سواريز، دور مهم في حياته فهي قلبت حياته للأفضل، وساهمت في نجاحه خلال السنوات الماضية.

صوفيا من عائلة أوروجويانية، على عكس سواريز الذي نشأ في بيئة بسيطة وعانى من ظروف مادية صعبة في طفولته، حيث بدأت قصة الحب العظيمة بينهما في سن مبكرة جدًا، عندما كانوا في 13 من عمرهما.

سواريز وصوفيا بالبي

عندما أحب سواريز زوجته صوفيا، كان يعمل كعامل نظافة في شوارع أوروجواي، بينما كانت صوفيا من عائلة غنية، ورغم الفارق في المستوى المادي، لم تقف أسرتها أمامها.

سواريز وصوفيا بالبي

هذا الدعم النفسي التي قدمته صوفيا للنجم سواريز غير حياته إلى 180 درجة، وأصبح لاعبا عالميا تألق وحقق العديد من الأرقام القياسية، وقد أنجبت صوفيا ثلاثة أطفال هم دلفينا، وبنجامين، ولاوتارو.

كلوديا رودريجيز ومارك كوكوريلا

كانت بداية العلاقة بين مارك كوكوريلا وكلوديا هادئة لكن تحولت إلى قصة حب بدأت عام 2018، كان كوكوريلا يلعب في نادي برشلونة، واستمرت علاقتهما حتى بعد انتقاله إلى مدريد للعب مع خيتافي، وظلت كلوديا بجانبه ودعمته في رحلته الكروية.

كلوديا رودريجيز ومارك كوكوريلا

وبعدما انتقل كوكوريلا إلى فريق برايتون الإنجليزي عام 2021، انتقلت كلوديا معه إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا، ثم بدأت في التعرف على حياة جديدة في لندن.

كلوديا ليست فقط شريكة حياة كوكوريلا، بل أيضًا مشجعته الأولى، حيث تنشر باستمرار صورًا ومقاطع وهي تهتف له وتدعمه في المباريات، ما يظهر مدى حبها وافتخارها به.

وتحدث النجم الإسباني خلال مشاركته في الموسم الثاني من مسلسل Married To The Game، عن التحديات اليومية الصعبة التي تواجههما خاصة بعد تشخيص حالة ابنهما ماتيو بالتوحد.

دموع كوكوريلا تكشف الألم الخفي

وقالت زوجته كلوديا: “لاحظنا أن هناك أشياء مختلفة عن باقي الأطفال، لم نحصل على الدعم الكافي من المدرسة، وكانت تلك أصعب شهور حياتنا، كنا نوصل ماتيو يوميًا وأنا حامل، ونعود إلى المنزل باكين”.

وفي لحظة مؤثرة، انهار كوكوريلا باكيًا، قائلاً: “طفلي مصاب بالتوحد، لكنك كوالد لست مستعدًا لهذا، تحتاج إلى تعلم الكثير” ثم انقطع صوته وغلبته الدموع، طالبًا من كلوديا الاستمرار في الحديث.

ووصفت كلوديا شريكها بأنه شخص حساس للغاية، مشيرةً إلى مدى تأثره العميق بمعاناة ابنهما، خصوصًا خلال فترات العطلات، حيث تتضاعف صعوبة إدارة الروتين والبيئة المحيطة بهما.

كوني جريس وكول بالمر

يرتبط نجم تشيلسي الإنجليزي كول بالمر بعلاقة عاطفية مع كوني جريس، حيث يتلقى منها الدعم في مدرجات أمريكا في كأس العالم للأندية.

فهي من مانشستر وتدير صالون تجميل، ونجحت في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مشاركتها لصورها مع كول.