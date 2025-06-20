برشلونة ينجح في حماية خوان غارسيا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وقع الحارس خوان غارسيا على عقده مع برشلونة حتى عام 2031، في أجواء هادئة بعيدًا عن الأضواء، بعد فترة شهدت ضغوطًا وتهديدات طالت اللاعب من جماهير فريقه السابق إسبانيول منذ ارتباط اسمه بالبارسا.

وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، جرى التوقيع في مقر النادي، وسط حضور عائلي بسيط، إلى جانب وكيله وفريقه القانوني.

ومن جانب برشلونة، حضر الرئيس خوان لابورتا، ونائبه رافائيل يوستي، والمدير الرياضي ديكو، الذي كان له دور كبير في إتمام الصفقة، إلى جانب عدد من مسؤولي النادي.

وحرص برشلونة على توفير الحماية اللازمة لغارسيا بعدما اضطر إلى تغيير رقم هاتفه بسبب تسريبه إلى الجماهير وتلقيه تهديدات عديدة، نظرًا للمنافسة الشرسة بين الناديين الكتالونيين، حيث وصفه جمهور إسبانيول بالخائن بسبب رحيله عن النادي.

كما تجنب النادي إقامة أي احتفال أو مراسم رسمية حفاظًا على سلامة الحارس في ظل هذه الظروف.

ورغم أن تقديم بطاقة العضوية الجديدة يعد تقليدًا شائعًا عند انضمام أي لاعب إلى برشلونة، إلا أن النادي اختار هذه المرة عدم منح خوان غارسيا البطاقة في الوقت الحالي.

جاء ذلك كإجراء احترازي بسبب الظروف الخاصة المحيطة بانضمامه، وعلى رأسها المضايقات التي تعرض لها الحارس مؤخرًا.

ورغم ذلك، أتيحت الفرصة لغارسيا للقاء عدد من مشجعي برشلونة عند سياج ملعب كامب نو، حيث وقّع لهم التذكارات في أول ظهور بسيط له أمام الجماهير.