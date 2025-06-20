شكرا لاهتمامكم بخبر إخلاء سفارات في طهران قبل تحرك أمريكي محتمل والان مع التفاصيل



أخلت بريطانيا وسويسرا سفارتيهما في طهران، في ظل تصاعد القلق في الشرق الأوسط من تدخل أمريكي محتمل في الأزمة.



ولوّحت واشنطن بمشاركة إسرائيل في ضرب المنشآت النووية الإيرانية، حيث أطلقت تل أبيب بالفعل سلسلة هجمات على مقدرات طهران النووية، وقتلت علماء بارزين وقادة عسكريين قبل أسبوع.

وقالت بريطانيا، اليوم الجمعة، إنها ستسحب موظفيها البريطانيين من سفارتها في إيران مؤقتًا نظرًا للوضع الأمني الراهن هناك.

وجاء في صفحة نصائح السفر الخاصة بإيران على موقعها الإلكتروني: “اتخذنا إجراءً احترازيًا بسحب الموظفين البريطانيين من إيران مؤقتًا. سفارتنا تواصل العمل عن بُعد”.

واندلع الصراع بين إيران وإسرائيل يوم الجمعة الماضي، بعد أن شنّت إسرائيل ضربات عسكرية على إيران، التي ردّت بهجمات صاروخية.

وحثّ وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الطرفين على إيجاد حل دبلوماسي، وهو موجود في جنيف، اليوم الجمعة، لإجراء محادثات نووية مع إيران ونظراء أوروبيين.

كما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، أنها قررت إغلاق سفارتها في إيران مؤقتًا، مشيرة إلى العمليات العسكرية المكثفة هناك، والوضع الميداني غير المستقر بالمرة.

وقالت الوزارة في بيان: “غادر جميع الموظفين الأجانب إيران، وهم بأمان”، موضحة أن الموظفين سيعودون إلى طهران بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.

وقال رئيس الوزراء البلغاري روزن جيليازكوف لوسائل إعلام محلية اليوم الجمعة إن بلغاريا أغلقت سفارتها في طهران وأجلت الدبلوماسيين وعائلاتهم إلى أذربيجان المجاورة.

وأضافت أن السفارة ستواصل العمل من باكو.

كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية أمس الخميس إن بكين أجلت أكثر من 1600 مواطن من إيران ومئات آخرين من إسرائيل.

كما قالت وزارة الخارجية اليوناني أمس الخميس إن أثينا أجلت 16 مواطنا وعائلاتهم برا من إيران إلى أذربيجان وتعمل الآن على إعادتهم إلى الوطن.

كما أطلقت الهند عملية لإجلاء رعاياها من إيران. وذكرت وزارة الخارجية أنه تسنى إجلاء 110 طلاب هنود من شمال إيران إلى أرمينيا في 17 يونيو/ حزيران.

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