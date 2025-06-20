“ساعات يصارع الموت”.. تفاصيل وفاة ترزي أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف اتفرج عيان تفاصيل وفاة ترزي أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة في توقيت صلاة ظهر الجمعة، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، وارتفع عدد الضحايا بعد وفاة الترزي.

مات وهو يباشر عمله

وأفاد اتفرج العيان لـ”تليجراف مصر” بأن الشاب يُدعى رمزي عطية مصطفى، ويبلغ من العمر 33 عامًا، ويعمل ترزيًا، وكان داخل محلّه الذي يقع أمام الثلاثة عقارات المنهارة، وأثناء مباشرة عمله تساقط الركام فجأة وغطى المحل بالكامل، مما أدى إلى محاصرته داخله.

عقارات حدائق القبة المنهارة

ساعات بيصارع الموت

وأوضح الشاهد، أن المتوفي ظل محاصرًا أسفل الأنقاض لعدة ساعات دون القدرة على الخروج، حتى تمكن رجال الإنقاذ في النهاية من الوصول إليه، لكنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة وتم استخراجه جثة هامدة بعد جهود مكثفة للوصول إليه.

عقارات حدائق القبة المنهارة

أسماء المتوفيين والمصابين في عقارات حدائق القبة المنهارة

وحصلت” تليجراف مصر “على أسماء ضحايا حادث انهيار 3 عقارات بمنطقة حدائق القبة، الذي حدث قبل صلاة ظهر الجمعة.

المتوفين

كريم أحمد عبد الحميد، يبلغ من العمر 34 عامًا.

رمزي عطية مصطفى، ترزي يبلغ من العمر 33 عامًا.

ومتوفى آخر لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

المصابين

ليلى أحمد عبد العال، ونجلها يونس كريم أحمد البالغ من العمر 3 سنوات.

نوني عباس علي إسماعيل.

سيدة محمد السيد.

أحمد محمد الليثي.

محمد المرشدي.

ومصاب آخر.

عقارات حدائق القبة المنهارة

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل 4 مصابين من ضحايا عقارات حدائق القبة المنهارة، إلى مستشفى الزيتون التحصصي، فيما تم إسعاف 3 مصابين آخرين “حالات اختناق” بمكان الحادث، بينما لفظ شخص أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه داخل مستشفى الزيتون التخصصي، وآخر توفى أثناء علاجه بمستشفى البكري.