تحديد موعد انطلاق الدوري الكويتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مواعيد بدء مسابقات الموسم الرياضي 2025-2026، حيث حدد يوم 12 سبتمبر/أيلول المقبل لانطلاقة مباريات دوري زين للدرجة الممتازة.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أنه بعد يومين من ذلك التاريخ ينطلق دوري زين للدرجة الأولى، على أن تنطلق مسابقات الفئات السنية تحت 20 عاما من مواليد 2006-2005 وما فوق يوم 16 سبتمبر/أيلول 2025.

وتنطلق مسابقات تحت 18 عاما من مواليد 2008-2007 وما فوق يوم 5 أکتوبر/تشرين الأول 2025، وتحت 16 عاما من مواليد 2010-2009 وما فوق في الأول من سبتمبر/أيلول 2025.

وكان الكويت قد فاز بدوري زين للدرجة الممتازة في الموسم الماضي 2024-2025، ولم يحدد اتحاد الكرة الكويتي، موعد المباراة النهائية لكأس أمير الكويت للموسم الماضي.

وكانت المباراة مقررة يوم 16 يونيو/حزيران الجاري، بين فريقي الكويت والعربي، وتم تأجيلها إلى موعد لاحق خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.