لابورتا يكشف عن “الصفقة المثيرة” لبرشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أشار بشكل غير رسمي خلال لقائه مع “مجلس شيوخ النادي” إلى أن الصفقة المثيرة التي لمح إليها في وقت سابق تتعلق بنجم أتلتيك بيلباو، نيكو ويليامز.

ورغم أن لابورتا لم يؤكد حسم الصفقة بشكل نهائي، إلا أنه طمأن أعضاء المجلس الذين استفسروا عن مدى جدية المفاوضات بشأن ضم الجناح الشاب، وأكد أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لإتمام التعاقد.

ويُعد “مجلس شيوخ برشلونة” هيئة استشارية تضم ألف عضو من أقدم أعضاء النادي، ويُعقد معهم اجتماع سنوي بحضور رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، يتم خلاله استعراض حصيلة الموسم من حيث الأداء الرياضي، والنتائج المالية، وخطط المستقبل.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث لابورتا مع الأعضاء مباشرة، مشيرًا إلى أن التعاقد مع نيكو ويليامز يُعد من أبرز الأهداف المطروحة حاليًا، خصوصًا في ظل رغبة المدرب الجديد هانز فليك في دعم الجناح الأيسر بعناصر شابة وواعدة.

وأثار الحديث عن انضمام نيكو حماسًا واسعًا لدى جماهير برشلونة، التي ترى فيه إضافة هجومية واعدة تناسب مشروع فليك الفني.