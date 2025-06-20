بسبب إيزاك.. نيوكاسل يغلق الباب في وجه ليفربول

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ذكرت بعض المصادر الصحفية أن لا يوجد مفاوضات ملموسة ما بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد من أجل ألكساندر إيزاك.

حيث أكدت صحيفة تلغراف أن نيوكاسل يرفض الدخول في أية مناقشات أو مفاوضات مع ليفربول، وفي حال وافقوا، فسيكون على الريدز دفع المبلغ المطلوب للصفقة دون نقاش.

ويصر الماكبايس الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني مقابل ترك المهاجم السويدي يرحل، وهو المبلغ الذي يريد ليفربول تخفيضه.