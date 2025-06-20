اخبار الخليج / اخبار اليمن

بسبب إيزاك.. نيوكاسل يغلق الباب في وجه ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

  • بسبب إيزاك.. نيوكاسل يغلق الباب في وجه ليفربول 1/2
  • بسبب إيزاك.. نيوكاسل يغلق الباب في وجه ليفربول 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر بسبب إيزاك.. نيوكاسل يغلق الباب في وجه ليفربول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ذكرت بعض المصادر الصحفية أن لا يوجد مفاوضات ملموسة ما بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد من أجل ألكساندر إيزاك.

حيث أكدت صحيفة تلغراف أن نيوكاسل يرفض الدخول في أية مناقشات أو مفاوضات مع ليفربول، وفي حال وافقوا، فسيكون على الريدز دفع المبلغ المطلوب للصفقة دون نقاش.

ويصر الماكبايس الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني مقابل ترك المهاجم السويدي يرحل، وهو المبلغ الذي يريد ليفربول تخفيضه.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا