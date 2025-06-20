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دعما لذوي الهمم.. المنتج ياسر أبو الدهب يكشف تفاصيل أغنية “اللي أنت فيه”

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  • دعما لذوي الهمم.. المنتج ياسر أبو الدهب يكشف تفاصيل أغنية “اللي أنت فيه” 1/5
  • دعما لذوي الهمم.. المنتج ياسر أبو الدهب يكشف تفاصيل أغنية “اللي أنت فيه” 2/5
  • دعما لذوي الهمم.. المنتج ياسر أبو الدهب يكشف تفاصيل أغنية “اللي أنت فيه” 3/5
  • دعما لذوي الهمم.. المنتج ياسر أبو الدهب يكشف تفاصيل أغنية “اللي أنت فيه” 4/5
  • دعما لذوي الهمم.. المنتج ياسر أبو الدهب يكشف تفاصيل أغنية “اللي أنت فيه” 5/5

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عدن - ياسمين عبد العظيم - عبر المنتج الفني ياسر أبو الدهب عن سعادته بأغنيته الجديدة “اللي أنت فيه”، والتي تهدف إلى تشجيع ذوي الهمم والتعامل معهم برفق، دون النفور منهم.

وأكد ياسر أبو الدهب في تصريحات لـ”تليجراف مصر” أن أغنيته الحديثة التي تحمل اسم “اللي أنت فيه” تعد مصدر سعادة كبيرة بالنسبة له، حيث يوجه رسائل عديدة من خلالها للتعامل مع أصحاب ذوي الهمم بكل رفق واحترام، مضيفًا أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم كان بمثابة مصدر إلهام لهذه الأغنية.

سبب الأغنية

وأشار ياسر أبو الدهب إلى أن أغنية “اللي أنت فيه” كان مصدر إلهامها طفل من ذوي الهمم يدعى (مبارك) وهو ابن المنتجة منال البربري، التي حرصت على تقديم أغنية خاصة لنجلها لتشجعه على الصمود في وجه صعوبات الحياة.

مبارك 
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مبارك

المشجع الأول

وأوضح أبو الدهب أن رئيس تحرير موقع تليجراف مصر الصحفي سامي عبدالراضي كان المشجع الأول لخروج أغنية “اللي أنت فيه” إلى النور، موجهًا له كامل الشكر والتقدير.

رسالة خاصة

وحرص أبو الدهب على توجيه رسالة خاصة بأنه من الواجب التعامل مع ذوي الهمم بكل حب ولا داعي للنفور منهم وتوجيه رسائل سيئة لهم، بل من الواجب التعاون معهم دائمًا بكل رفق ولين.

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ياسر أبو االدهب
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منال البربري

تفاصيل أغنية اللي أنت في 

أغنية “اللي أنت في” من غناء وألحان حسين زكريا، كلمات هاني الصغير، توزيع حاتم نصر، منتج فني ياسر أبو الدهب، مونتاج أحمد سنجر، أداء تمثيلي مبارك أنور”.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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