غيابات هامة عن مباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز في كأس العالم للأندية2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سيكون العملاق الألماني بايرن ميونخ مستعدًا لخوض لقاء هام وصعب غدًا السبت ضد نظيره الأرجنتيني بوكا جونيورز.

حيث من المقرر أن يلتقي الطرفان في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، والتي يتصدرها بطل ألمانيا.

وسيدخل فينسنت كومباني اللقاء وهو منقوصًا من بعض لاعبيه بسبب الإصابة، حيث سيفتقد الفريق لكيم مين جاي، وألفونسو ديفيز، وهيروكي إيتو.

بينما بوكا جونيورز سوف يغيب عنه أيضًا لاعبان مهمان، أندريه هيريرا، والهداف إيدينسون كافاني.