يوفنتوس يبدأ خطوات ضم سانشو

عدن - ياسمين عبد العظيم - جددت إدارة نادي يوفنتوس من اهتمامها بالتعاقد مع جادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد، في محاولة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن يوفنتوس انضم إلى نظيره نابولي في سباق التعاقد مع الدولي الإنجليزي سانشو، بل إنه بدأ مفاوضات أولية مع ناديه مانشستر يونايتد.

وعاد اللاعب المعار لتشيلسي في الموسم الأخير، إلى أولد ترافورد بعد موسم واحد فقط قضاه بالنادي الأزرق، حيث شارك في 41 مباراة بجميع المسابقات سجل فيهم خمسة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وأضافت الشبكة أن البيانكونيري اتجه حاليا للتفاوض مع اليونايتد قبل العودة لمعسكر اللاعب.

وكان اليوفي قد أجرى بالفعل مفاوضات مع سانشو قبل عام، عندما كان كريستيانو جيونتولي مسؤولا عن انتقالات السيدة العجوز.

وفي نفس السياق، ما يزال نابولي أيضا مهتما بضم سانشو، حيث يبحث فريق أنطونيو كونتي عن جناحين هجوميين جديدين للموسم الجديد، ولدى البارتينوبي خيارات عديدة منها سانشو، ندوي وكييزا.