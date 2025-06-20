شكرا لاهتمامكم بخبر آيفون 17 برو ماكس.. سعر ومواصفات وموعد إطلاق هاتف أبل المنتظر والان مع التفاصيل



تستعد شركة أبل للكشف عن هواتف آيفون 17 برو ماكس iPhone 17 Pro Max ضمن طرح سلسلة آيفون ١٧ خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ووفقا لتقرير نشره موقع فايننشال إكسبريس، تشمل السلسلة الجديدة كلاً من iPhone 17 Pro وأيضا Pro Max، إلى جانب إضافة جديدة كليًا تحمل اسم iPhone 17 Air.

وتشير التقارير إلى أن أبل قد تتخلى عن إصدار “Plus” هذا العام مع إعادة هيكلة تشكيلتها الجديدة.

ورغم تزايد الشائعات حول تغييرات جذرية في السلسلة المرتقبة، فإن إعلان أبل الأخير عن أنظمة التشغيل الجديدة خلال مؤتمر WWDC 2025 أكد عددًا من الميزات البارزة التي ستكون متاحة في طرازي iPhone 17 Pro وPro Max.

ومن المنتظر أن يقدم iPhone 17 Pro Max تحسينات كبيرة في نظام التصوير، وهو ما يترقبه المستخدمون بشغف، خاصةً في ظل السمعة القوية التي يتمتع بها آيفون من حيث جودة الكاميرات.

إطلاق آيفون 17 برو ماكس

ووفقا للتقرير، فإن أبل عادة تلتزم بإطلاق هواتفها في أوائل سبتمبر/أيلول، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة iPhone 17 بمنتجاتها المتعددة في هذا التوقيت أيضا، فيما تشير تقارير إلى أن طراز iPhone 17E قد يشهد تأخيرًا حتى أوائل عام 2026، وفقًا للمحلل الشهير مينغ-تشي كو وموقع The Information.

وتشير المعلومات إلى أن النسخ العادية مثل iPhone 17 و17 Air ستفتقر إلى تقنيات العرض المتقدمة الموجودة في نسخ Pro، مثل تقنية “ProMotion” المدعومة بلوحات LTPO القادرة على تغيير معدل التحديث ديناميكيًا من 120Hz إلى 1Hz. ومن المرجح أن تأتي النسخ القياسية بمعدل تحديث أقصاه 90Hz.

كما تشير التسريبات إلى احتمال استخدام شريحة A18 Bionic الموجودة في سلسلة iPhone 16، أو طرح الجيل الجديد A19، وكلاهما يُصنع بتقنية TSMC المتقدمة بدقة 3 نانومتر. ويُتوقع أن يأتي iPhone 17 بذاكرة RAM سعة 8غيغابايت، في حين قد تصل إلى 12 غيغابايت في نسخ Pro. وستعمل جميع الأجهزة بنظام iOS 26 الجديد.

وستجمع أبل في تصميم نسخ Pro بين الزجاج والألمنيوم، لتحسين المظهر الخارجي ومتانة الهيكل. وسيدعم الغطاء الخلفي الزجاجي الشحن اللاسلكي، بينما يوفر الإطار المعدني مزيدًا من القوة والمتانة.

كما تعمل أبل على تطوير كاميرا أمامية جديدة بدقة 24 ميغابكسل وعدسة من ست عناصر لتحسين جودة الصور الذاتية والفيديو.

ومن المتوقع أن يحصل Pro Max على ترقية في كاميرا التقريب إلى 48 ميغابكسل، بدلًا من 12 ميغابكسل الحالية. أما iPhone 17 فسيحافظ على عدسات الـWide وUltra Wide، بينما سيحمل iPhone 17 Air كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميغابكسل.

ووفقًا للتسريبات، قد يأتي iPhone 17 Pro Max بسعر أعلى هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ سعره نحو 2300 دولار أمريكي ويُرجح أن يعود هذا الارتفاع في الأسعار إلى زيادة تكاليف التصنيع واحتمالات فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة، مرتبطة بسياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR