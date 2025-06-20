إقامة صلاة الغائب على إيمان حسن بالمركز الإسلامي بميونخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن رئيس الجالية في ميونخ محمد إبراهيم، أنه ستُقام صلاة الغائب على روح الراحلة إيمان حسن، التي وافتها الأمنية بعد العثور على جثمانها مدفون في إحدى الغابات، اليوم الجمعة، داخل المركز الإسلامي في ميونخ، وسط حضور أبناء الجالية المصرية.

ودعت الجالية في بيان لها، إلى مشاركة الجميع في الصلاة والتضامن مع أسرة الفقيدة إيمان حسن، التي فقدت ابنتها في جريمة مأساوية هزت الرأي العام في ألمانيا.

وفي السياق نفسه، وجّه أبناء الجالية خالص شكرهم وامتنانهم إلى السفارة المصرية في ألمانيا وقنصليتها، على جهودهم الكبيرة وتحركاتهم السريعة في متابعة القضية عن قرب، وتسهيل إجراءات إعادة الجثمان إلى مصر لتُدفن في وطنها وبين أهلها.

اختفاء المصرية إيمان حسن في ألمانيا

تعود بداية الأزمة منذ 7 أشهر، وتحديدًا نوفمبر الماضي، حينما اختفت إيمان التي كانت تعيش في ميونخ بألمانيا مع زوجها المصري وأبنائهما الثلاثة، وأصغرهم رضيع، وانقطع الاتصال بها تمامًا مما أثار قلق عائلتها في مصر.

وبعد شهر من انقطاع التواصل معها، لجأت شقيقتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدتها في العثور عليها، خاصة أنها في آخر محادثة معها كانت شديدة التوتر والخوف وأنهت المكالمة فجأة.

وتواصلت الأسرة مع زوجها، الذي أفاد بأن إيمان خرجت من المنزل ولم تعد وتركت أبناءها الثلاثة، ومن بينهم الرضيع، وكذلك تركت تليفونها المحمول، مشيرًا إلى أنه لا يعرف شيئًا عنها. المثير للقلق أن الزوج، لم يبلغ الشرطة بتغيبها إلا بعد أسبوعين من اختفائها.

وعثرت السلطات الألمانية على جسد إيمان حسن، مدفون في غابة قريبة من منزلها في مدينة باد آيبلينج جنوب بافاريا، وذلك عن طريق الصدفة أثناء البحث عن صغير ضل طريقه في الغابة، وجاء ذلك عن طريق الكلاب البوليسية التي بدأت تنبش في الأرض وأخرجت ما فيها.