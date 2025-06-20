عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التيسيرات الضريبية تساهم في تطوير الصناعات الخشبية، حيث يضم هذا القطاع 120 ألف منشأة ما يقرب من 80% منها خارج المنظومة الرسمية.

وأضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الصناعات الخشبية والأثاث والموبيليا من الصناعات العريقة في مصر، وتعد ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة، فضلا عن استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه ويساهم هذا القطاع بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن أبرز مشكلات القطاع ارتفاع أسعار الخامات المستوردة حيث زادت أسعار الاخشاب بنسبة تجاوزت 50% فضلا عن وجود مشاكل في سلاسل الإمداد بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسيطر روسيا على 25% من واردات مصر من الاخشاب، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في الصناعات الخشبية لا تتجاوز 40%، في حين أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل القماش والاسفنج والدبابيس يوفر 40% من تكاليف الإنتاج.

ولفت إلى أن الضرائب على الخامات المستوردة وخاصة الاخشاب ترفع التكاليف، وتقلل من فرص المنافسة في الأسواق العالمية.

ودعا إلى تقديم مزيد من الحوافز الضريبية والاستثمارية من أجل تنمية القطاع وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالاستفادة من الميزات النسبية للأثاث المصري وسمعته الطيبة، مؤكدًا أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأثاث يتطلب إنشاء مراكز لوجستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى دعم الاشتراك في المعارض الدولية وتنظيم بعثات ترويجية لفتح أسواق جديدة أمام صادرات الأثاث المصري وبصفة خاصة في إفريقيا.

وطالب بإنشاء مراكز تدريب لتوفير العمالة الفنية الماهرة في هذا القطاع الذي يعتمد على توريث المهنة، بالإضافة إلى التعريف بوسائل الإنتاج الحديثة وتشجيع الابتكار.