السيب يربط نجومه بعقود جديدة قبل مهمة آسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أطلق نادي السيب العُماني، موجة من التجديدات لعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني قبل انطلاق التحضيرات للموسم الجديد 2025-2026.

وأعلن النادي عن تجديد عقد المدافع تميم البلوشي لمدة موسمين، إلى جانب تجديد عقود كل من “علي البوسعيدي، ومحمد المسلمي، وزاهر الأغبري” دون الكشف عن مدة العقود الخاصة بهم.

ويطمح السيب إلى الحفاظ على لقبي الدوري العُماني وكأس الاتحاد العُماني، اللذين تُوِّج بهما في موسم 2024-2025، إلى جانب المنافسة على ألقاب أخرى محلية وقارية.

ويعمل النادي حاليًا على حسم ملفات اللاعبين المحليين والأجانب، سواء من خلال التجديد أو الاستغناء، لضمان جاهزية الفريق الكاملة قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما تنتظر السيب مواجهة مهمة في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا الثاني، حين يلتقي إف سي جوا الهندي يوم 16 سبتمبر/أيلول المقبل.