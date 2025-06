شكرا لاهتمامكم بخبر بالتفاصيل.. «التنمية المحلية» تستعرض أنشطة الوزارة خلال أسبوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية “الانفوجراف الأسبوعي” في نسخته الـ 141 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 13 – 19 يونيو 2025).

السبت 14 يونيو

رافقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في زيارته التفقدية لمحافظة البحيرة، لتفقد ومتابعة سير العمل بمجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتضمنت فعاليات الزيارة.

– تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بزاوية صقر ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

– تفقد قافلة خدمية تقدم خدمات متنوعة لمواطني قرية “زاوية صقر” بمركز أبو المطامير.

– تفقد “مشغل البحراوية” بقرية زاوية صقر.

– تفقد مشروع “كتابك” بقرية زاوية صقر.

– تفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر.

– تفقد مدرسة رزق درويش الابتدائية بزاوية صقر.

– تفقد شركة مغربي الزراعية “مافا”.

– تفقد مصنع شركة “بيتي لمنتجات الألبان بالنوبارية”.

– تفقد مستشفي وادي النطرون التخصصي.

الأحد 15 يونيو

تفقدت وزيرة التنمية المحلية، أعمال التطوير الجارية لتنفيذ المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة شوارع العسيلي والجوهري، ويوسف نجيب، بعد نقل الباعة الجائلين منهما لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المبانى بها، وستبلغ تكلفة المرحلة الأولي من المشروع حوالي ٣٨ مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الإستثمارية لوزارة التنمية المحلية.

كما أجرت الدكتورة منال عوض، جولة مفاجئة علي حي عابدين بمحافظة القاهرة حيث تفقدت المركز التكنولوجي للحي لمتابعة سير العمل ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأثنين 16 يونيو

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود وإنجازات صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، مشيرًة إلى أن الصندوق نجح في تمويل 2047 مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بـ 42 مليون جنيه.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر مستجدات مجالات التعاون الجارية بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب وبصفة خاصة التعاون مع مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وكذا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في العديد من الملفات التنموية المختلفة.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فى مؤتمر (هي تستطيع 2025 SHE can ) والذي نظمته كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والخاص لمنحة AUC SHE Can والتي تهدف لدعم رائدات الاعمال في جمهورية مصر العربية، حيث يمثل هذا الاحتفال السنوي تتويجًا لرحلة تحول لأكثر من 120 رائدة أعمال من المحافظات المصرية المختلفة ( القاهرة – الإسكندرية – طنطا – البحر الأحمر ) أكملن برنامج تدريب متخصص فى ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، معرض منصة “أيادي مصر” للحرف والمنتجات التراثية واليدوية ومعرض خريجات منحة AUC SHE Can التابع لكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية، حيث تم تنظيمهما بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير على هامش مؤتمر كلية التعليم المستمر (هي تستطيع SHE can ).

الثلاثاء 17 يونيو

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا، لاستعراض آخر مراحل تطورات إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والتي يتم تنفيذها من خلال مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” الممول من البنك الدولي، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، حيث استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، ومشروعات البنية التحتية للمنظومة، بالإضافة إلي الرؤية المستقبلية للوزارة لاستكمال تنفيذ البرامج المختلفة.

الأربعاء 18 يونيو

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا مفصلًا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية،

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات، حيث تم إصدار قرار بتشكيل “لجنة أزمات” لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الأول لـ “لجنة الأزمات” برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، حيث استعرضت اللجنة السيناريوهات المختلفة وبحثت آليات التعامل مع المستجدات.

الخميس 19 يونيو

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية، تستعد وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة مطلع الأسبوع المقبل لإطلاق مبادرة “المسئولية المجتمعية والسكن الكريم”، والتي تأتي في إطار التكامل مع مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع موسع بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ومحافظ السويس وعدد من السادة قيادات الوزارات والجهات المعنية، لاستعراض حالة المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس، وتوفير الإحتياجات المائية بكامل زمام الترعة، وتحقيق المناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب وخاصة محطة مياه شرب السويس المغذية لمدينة السويس.

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بالمُحافظة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.