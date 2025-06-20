خريجو “تمريض الجلالة” ضمن الثلاثة الأوائل بامتحان مزاولة المهن الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق خريجو الدفعة الأولى من كلية التمريض جامعة الجلالة الأهلية، إنجازا جديدا يعكس تميز العملية التعليمية وجودة التدريب العملي بالجامعة، إذ حصلوا على مراكز متقدمة في امتحان مزاولة المهنة على مستوى الجمهورية، مما وضع الكلية ضمن الثلاثة الأوائل بين كليات التمريض في مصر، وفقًا للنتائج الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

ثمار دعم أكاديمي وجهود متكاملة

ويُعد هذا التميز ثمرة جهد وإعداد من إدارة الجامعة والمتابعة المستمرة للطلاب منذ التحاقهم حتى تخرجهم، إضافة إلى الحرص على انتقاء نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والتدريب من ذوي الكفاءة العالية، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة من خلال استخدام أماكن تدريب على أعلى مستوى.

كما كان للدعم الأكاديمي المستمر من إدارة الكلية، والاستجابة السريعة لمواجهة التحديات التي واجهت الطلاب أثناء فترات الدراسة والتدريب، أثر بالغ في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

رئيس الجامعة: نعد خريجين قادرين على المنافسة

من جانبه، أعرب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، عن فخره الكبير بخريجي كلية التمريض، مؤكدًا أن الجامعة تعمل وفق رؤية وطنية طموحة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأضاف أن هذا النجاح هو ثمرة عمل جماعي وتخطيط مدروس، ودليل على كفاءة منظومة التمريض التي تحرص الجامعة على تطويرها باستمرار.

عميدة الكلية: البداية لمسيرة مهنية واعدة

من جهتها، عبّرت الأستاذة الدكتورة جيهان غنيمي، عميد كلية التمريض بجامعة الجلالة، عن سعادتها بتفوق طلبة الكلية، مؤكدة أن هذا النجاح يمثل بداية لمسيرة مهنية واعدة لخريجي الجامعة، ويعكس ثقة المجتمع الأكاديمي والطبي في البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية.

ووجّهت الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.

جامعة الجلالة تواصل دورها الريادي

وتستمر جامعة الجلالة في أداء دورها الريادي كواحدة من الجامعات الأهلية الرائدة في مصر، واضعة على عاتقها مهمة إعداد كوادر صحية مؤهلة تساهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية في مصر والمنطقة.