ثنائي يشكل مستقبل ريال مدريد في خط الوسط الهجومي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث الصحفي رودرا عن مستقبل خط الوسط الهجومي في ريال مدريد، مؤكدًا أن النادي الملكي يمتلك عناصر واعدة قادرة على صناعة الفارق في السنوات المقبلة.

وقال رودرا: “أردا غولر أصبح من أبرز لاعبي الوسط الهجومي بفضل جودته العالية في خلق الترابط، وأتوقع أن يكون ماستانتوونو كذلك في المستقبل”.

يرى النقاد أن ريال مدريد يخطط لبناء خط وسط هجومي قوي بالاعتماد على الموهبتين الشابتين، مع العمل على تطويرهما لقيادة الفريق في قادم السنوات.