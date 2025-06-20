زفيريف يتغلب على مرضه ويتأهل لنصف نهائي هالة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى نصف نهائي بطولة هاله للتنس فئة 500 نقطة المقامة على الملاعب العشبية، بعد التغلب على الإيطالي فلافيو كوبولي، اليوم الجمعة.

ونجح المصنف الثاني على البطولة في حسم اللقاء بمجموعتين دون رد، بواقع (6-4) و(7-6)، في غضون ساعة و41 دقيقة.

واضطر زفيريف لمغادرة الملعب لدخول الحمام بسبب المرض، مع تقدمه (1-0) وبنتيجة (40- 40) في المجموعة الأولى.

وعن ذلك علق زفيريف بحسب ما نقل موقع رابطة اللاعبين المحترفين: “شعرت أنني في حالة جيدة قبل المباراة، ومن ثم من لا شيء كان لدي شعور سيئ وشعرت بالمرض”.

وأضاف: “حاولت التقيؤ وبعد 15 دقيقة كان لدي شعور جيد، وبالتالي لا أعرف ماذا حدث، لم أمر بتلك التجربة من قبل، أمل أن أكون في حالة جيدة في الساعات القادمة، قدمت مباراة جيدة”.

وحقق زفيريف 21 انتصارا وتعرض لـ8 هزائم في بطولة هاله، وسبق وأن وصل للنهائي عامي 2016 و2017، وأصبح خامس لاعب يصل إلى نصف النهائي 5 مرات على أقل تقدير، بعد روجر فيدرر ويفجيني كافيلينكوف وفيليب كولشرايبر وتومي هاس.

ويضرب زفيريف موعدًا في نصف النهائي مع الروسي دانيل ميدفيديف، والذي تغلب في وقت سابق اليوم على الأمريكي أليكس ميتشيلسين.