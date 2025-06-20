شكرا لاهتمامكم بخبر مياه الغربية ترفع حالة الطوارئ بعد كسر في خط طرد ببسيون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدر اللواء مهندس محمد عبدالفتاح السيد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، قرارا برفع حالة الطوارئ بفرع الشركة ببسيون؛ لسرعة إصلاح انفجار مفاجئ بخط طرد محطة رفع صرف صحي محطة رقم 1 قطر 400 مم زهر مرن بشارع 23 يوليو.

امتحانات الثانوية العامة

وأكد رئيس مياه الغربية أنه جارٍ الإصلاح للخط دون حدوث أي انقطاعات في خدمة مياه الشرب نهائيا، لافتا إلى أن الخط المذكور تم وضعه بخط الإحلال والتجديد بالشركة بطول حوالى 1200م.

وأوضح رئيس مياه الغربية أن محافظ الغربية وجه بالبدء في أعمال الإحلال والتجديد بالخط المذكور بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، مشيرا إلى أنه سيتم عمل الإحلال والتجديد للخط على مراحل للحفاظ على انتظام الخدمة المقدمة للمواطن.

يأتي ذلك طبقا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كسر في خط طرد

وكان تعرض شارع 23 يوليو بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، إلى كسر مفاجئ في خط طرد خاص بمحطة رفع صرف صحى محطة رقم 1 قطر 400 مم زهر مرن، ما تسبب في غلق الطريق، وجرى عمل مسارات فرعية لعدم تعطل حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتم الدفع بسيارات شفط المياه لرفع التراكمات الناتجة عن الكسر.