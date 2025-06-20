شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الذهب اليوم.. «النفيس» يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي خلال شهر بعدما خفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من توقعات خفض أسعار الفائدة وبفضل انحسار مؤقت للمخاوف من شن هجوم أمريكي وشيك على إيران.

وفقا لرويترز، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3350.66 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع 2.4% منذ بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية للآجلة للذهب 1.2% إلى 3366.30 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار 0.5% منذ بداية الأسبوع ويتجه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران، مما يزيد الضغوط على طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال نيتيش شاه المحلل في ويزدوم تري إن تحديد ترامب مهلة أسبوعين يشير إلى أن “الأمور قد تشهد بعض الأمل في تهدئة قبل تدخل الولايات المتحدة في تلك الهجمات العسكرية. وأعتقد أن هذا يخفف القلق في الأسواق، ويسمح لأسعار الذهب بالانخفاض قليلا”.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أبطأ الوتيرة المتوقعة بوجه عام لخفض الفائدة في ظل توقعات اقتصادية تشكل تحديا أكبر.

وكرر ترامب أمس الخميس دعواته لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، قائلا إنها يجب أن تكون أقل بنحو 2.5 نقطة مئوية.

وقال أولي هانسن رئيس قسم استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك “شهدت أسعار الذهب والفضة والبلاتين تراجعا، إذ عمد المتداولون إلى جني الأرباح بعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 36.01 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1051.53 دولار، وهبط البلاتين 1.4% إلى 1289.52 دولار، بعدما وصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات في الجلسة السابقة.

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