شكرا لاهتمامكم بخبر بورصتا الإمارات تسجلان ارتفاعات وسط آمال بتحسن الوضع الإقليمي والان مع التفاصيل



ارتفعت بورصتا الإمارات اليوم الجمعة بدعم آمال هدوء محتمل للتوتر في منطقة الشرق الأوسط إذ تحسنت معنويات المستثمرين بسبب جهود أوروبية لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات وتأجيل الولايات المتحدة لقرار التدخل في الصراع في الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيقرر ما إذا كان “سيمضي قدما أم لا” في المشاركة الأمريكية في الصراع خلال الأسبوعين المقبلين نظرا لاحتمال عقد مفاوضات مع إيران قريبا.

وأنهى مؤشر دبي التعاملات على ارتفاع بنسبة 1.6% مدفوعا بمكاسب قطاعي العقارات والخامات.

ومن بين الأسهم الأفضل أداء، زاد سهم إعمار العقارية القيادي 1.2% وقفز سهم شركة باركن 4.8%.

وعاد مؤشر أبوظبي للارتفاع ليصعد بنسبة 1%. وزاد سهم بنك أبوظبي الأول 2.7% وارتفع سهم أدنوك للغاز 2.5%.

وصعد سهم شركة الدار العقارية 4.5% بعد أن أعلنت عن مبيعات تجاوزت 3.5 مليار درهم في مشروعي فهد بيتش ريزيدنسز وذا بيتش هاوس.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، 2.3% إلى 77.04 دولار للبرميل.

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