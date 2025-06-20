” أحد “سمع أخبار عن خسارة باريس …؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : استياء كبير من جمهور ريال مدريد خلال الساعات الماضية والسبب يعود للاصداء الاعلامية والهجوم الشرس على الفريق بعد اول تعثر في كأس العالم امام الهلال … النتيجة كانت منطقيه لسبب بسيط …! نصف لاعبي الريال كانو مصابين بفيروس غذائي والنصف الاخر مصاب لم يتمكن من المشاركة … بل ان نادي الهلال فريق عالمي وليس فريق درجة ثانية …! بالتالي التعادل منطقي جدا .

في المقابل وعلى الطرف الاخر تلقى بطل اوروبا وافضل فريق على وجه الكوكب باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم خسارة مؤلمة امام فريق نصف سكان الكرة الارضيه لا يستطيعون نطق اسمه من الاساس وهو نادي ” بوتافوغو ” … ولكن تلك الخسارة مرت مرور الكرام على وسائل الاعلام ولم يتم الحديث عن هذا التعثر بشيء .